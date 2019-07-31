Екатеринбург, , 17:06 — REGNUM

Пережившие банкротство депутаты свердловского заксобрания раскрыли информацию о своих доходах и имуществе. Информация размещена на сайте заксобрания.

Тридцать шестое заседание Законодательного Собрания Свердловской области. 30 июля 2019 года Zsso.ru

Депутат Илья Гаффнер за 2018 год, как оказалось, не заработал ни копейки. Собственности у парламентарии тоже не оказалось. Нет у Гаффнера и супруги. Тем не менее, избранник и его три несовершеннолетних ребёнка пользуются четырьмя квартирами — по одной приходится на каждого. Самая большая квартира занимает 239 квадратов.

А вот Геннадий Ушаков смог получить 317 тысяч рублей за год. Ему принадлежит квартира в 118 квадратов. Двое несовершеннолетних детей депутата пользуются этой же квартирой.

Напомним, ранее Арбитражный суд Свердловской области прекратил банкротство депутата заксобрания Ильи Гаффнера. Тем не менее, парламентарию нужно выплатить долг «Россельхозбанку».

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