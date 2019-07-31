Москва, , 16:53 — REGNUM

Законопроект, позволяющий нивелировать последствия приказа Минприроды по возможности отказа от тушения лесных пожаров, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля.

«Не допускаются прекращение либо приостановка работ по тушению лесного пожара в зоне контроля лесных пожаров в том числе при отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономики в случаях, когда прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинен», — прописано в тексте законопроекта.

Сейчас в России действует поправка в приказ Минприроды 2015 года. Указанное изменение предусматривает положение, согласно которому «прекращение, приостановка работ по тушению лесного пожара в зоне контроля лесных пожаров при отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономики в случаях, когда прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинен, осуществляется на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации».

Нужно в принципе отказаться от оговорки, позволяющей не бороться с огнем, уверен Миронов. Тем более что в зоны контроля на сегодня попадают не только удаленные участки леса, но и места вырубок, и населенные пункты.