Москва, , 16:48 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Министерству обороны России направить группировку в Красноярский край для тушения лесных масштабных пожаров. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

В сообщении сказано, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в соответствии с поручением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина дал указания о создании авиационной группировки для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.

В ближайшие часы в соответствии с указанием генерала Шойгу в Красноярский край вылетят 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов военно-транспортной авиации воздушно-космических сил России. Все эти воздушные машины оборудованы специальными водосливными устройствами.

Экипажи самолетов и вертолетов получают детальный инструктаж и завершают предполетную подготовку.

Отмечается, что привлекаемые к тушению пожаров экипажи военно-транспортной авиации ВКС России имеют специальную подготовку и ранее уже неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в разных уголках России.

Ранее сегодня состоялось совещание российского лидера с главой МЧС. По итогам этого совещания президент и принял решение отправить военных на тушение пожаров.

Напомним, что в Сибири лесные пожары бушуют на площади почти в 3 млн га. При этом большая часть пожаров находится в так называемых зонах контроля — отдаленных территориях, где нет населенных пунктов. Эти пожары никто не тушил с момента из возникновения.