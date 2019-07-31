Киев, , 16:44 — REGNUM

На Украине сегодня, 31 июля, эксперты продолжают обсуждать заявление из лагеря президента Владимира Зеленского о планах создать государственный русскоязычный телеканал, который будет вещать на весь мир, передает корреспондент ИА REGNUM

Напомним, как заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, именно такой канал поможет Украине «бороться за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма и за умы россиян на территории России».

«Идея о создании такого телеканала за бюджетные средства с целью противостоять российской пропаганде выглядит странно», — комментирует инициативу политолог Виталий Бала.

Далее он задается вопросом, есть ли смысл тратить бюджетные средства на создание канала именно для русскоязычного населения?

«Не является ли это закреплением и углублением разделения Украины на украиноязычных и русскоязычных? Если речь идет обо всем мире — а так и должно быть — по моему мнению, лучше выделить достаточно средств и сделать один классный англоязычный украинский информационный телеканал. А субтитры могут быть на любых языках», — заявил политолог.

Вместе с тем, Бала дал понять, что сейчас Украина вряд ли может себе позволить такой проект и уж точно бессмысленно состязаться с Россией в этом плане.

«Россия имеет возможность тратить гораздо больше на финансирование своих пропагандистских телеканалов… Борьба с российской пропагандой важна, но без успешной экономики денег не будет хватать на любые креативные и не очень идеи и проекты… Где предложения и идеи о будущем украинской экономики? Что обеспечит Украине быстрые темпы развития?», — задается вопросом эксперт.