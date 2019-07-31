* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:33 — REGNUM

Правительство Афганистана завершило процесс формирования делегации для переговоров с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщается в заявлении госминистра по делам мира Абдуль Саляма Рахими, опубликованном 31 августа.

Переговоры

В тексте заявления отдельно указано, что «делегация Исламской Республики Афганистан» в количестве 15 человек сформирована «для мирных переговоров», по вопросам которых правительство Афганистана согласно с США.

Состав делегации соответствует политическому, социальному и национальному разнообразию Афганистана, подчеркивает Абдуль Салям Рахими.

Как сообщало ИА REGNUM, представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США несколько месяцев обсуждают прекращение огня и вывод американских войск.

*Талибан — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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