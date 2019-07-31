Лондон, , 16:32 — REGNUM

Ставка британского премьер-министра Бориса Джонсона на окончательный выход из ЕС в конце октября — с соглашением или без него — способствует серьезным колебаниям на рынке, сообщает испанское издание El Pais. В минувший вторник, 30 июля, фунт заметно падал в цене второй день подряд. Таким образом, конец июля для британской валюты ознаменуется крупнейшим обвалом за месяц с октября 2016 года. Фунт оценивается в 1,21 единицы по сравнению с долларом, что подразумевает падение на 4% за месяц и на 2,4% с тех пор, как Джонсон вступил в должность. Курс фунта к евро находится на самом низком уровне с 2017 года (1,09): всего за два заседания нового кабинета он упал на 2,5%.

Brexit Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Неудержимое понижение цены фунта стерлингов с того момента, как Борис Джонсон возглавил британское правительство (а это произошло всего неделю назад), столкнуло нового премьер-министра с «двойной дозой» реальности, отмечает испанское СМИ. Бескомпромиссное заявление лидера тори насчет конца пребывания Соединенного Королевства в европейском блоке — который должен так или иначе прийтись на 31 октября и произойти на условиях Лондона — привело к неблагоприятной реакции рынков. Вплоть до текущего момента на них преобладала вера в рациональное управление Брекситом, кто бы ни въехал на Downing Street, но с каждым днем час истины приближается, и рынки начинают допускать, что худший из сценариев является наиболее вероятным.

После обвала в понедельник британская валюта продемонстрировала новый убедительный спад во вторник, свидетельствуя о динамике ускоренного падения перед лицом новой политической реальности. Аналитики предупреждают, что ситуация может только измениться к худшему, и опасаются, что это лишь начало неопределенности. «Если Джонсон ставит на «жесткий Брексит», то, вероятнее всего, в парламенте возникнет вопрос о доверии, после чего состоятся досрочные выборы», — считают эксперты из ING.

Сам Борис Джонсон, предпринявший поездку по всей стране, которая вчера привела его в Уэльс — после напряженного визита в Шотландию, где он «проверял пульс» набирающего силу движения за независимость — хотел бы остаться в стороне от волнений на рынке, как будто колебания валюты никак не зависят от действий его кабинета. «Правительство не комментирует изменения в курсе валют», — отрезал премьер-министр.

«Однако очевидно, что котировка фунта теснейшим образом связана с политическими переменами последних лет в Соединенном Королевстве, — подчеркивает El Pais. — Когда кабинет на Downing Street, 10 занимал Дэвид Кэмерон, британская валюта достигла исторического максимума, в 2015 году фунт обменивался на 1,42 евро. После референдума, на котором в июне 2016 года победили сторонники Брексита, стоимость валюты упала до 1,23 евро. А с приходом Джонсона к власти — неделю назад, с его Брекситом для всех и каждого — фунт стерлингов стал опасно скользить в сторону равенства, достигнув во вторник котировки 1,09».