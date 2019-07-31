Москва, , 16:30 — REGNUM

Окружение президента Украины Владимира Зеленского сделало ставку на упразднение какой-либо самостоятельности депутатов Рады от партии «Слуга народа», поскольку повысить квалификацию народных депутатов в ближайшее время будет невозможно технически. В результате управление страной полностью перейдёт узкому кругу лиц из нескольких человек. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Невозможно за неделю из людей обычных сделать профессиональных политиков, экономистов, юристов. Тем более людей, которые бы разбирались вообще во всей этой машине, которая будет вокруг этих людей крутиться. Поэтому они пошли по самому простому пути: взять, предпринять превентивные меры, чтобы удержать, контролировать и реализовывать ту политику, которая будет решаться не в парламенте, а, возможно даже, и не в правительстве», — заявил Килинкаров.

«Возможно, это будет неофициальный орган — пятёрка, семёрка, или сколько людей будет. Они будут принимать решения, а через структуры государственной власти их и будут реализовывать. К этому они готовят новый депутатский корпус», — подчеркнул он.

На Украине в Трускавце проходит обучение новоизбранных депутатов от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Оно продлится всего лишь в течение одной недели.

При этом «обучение» уже не обошлось без скандальных эпизодов: так, перед будущими депутатами выступил главный политтехнолог партии Никита Потураев, который сказал, что депутаты — это «никто», и своим попаданием в политику они обязаны команде нынешнего президента.