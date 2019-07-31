Брянск, , 16:28 — REGNUM

В Брянске кандидаты от партии «Родина» не смогут претендовать на места в региональной Думе. Брянский областной суд вынес решение об отмене регистрации одномандатников. Сначала отозвали 13 кандидатов, а затем оставшихся четырёх, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Эта процедура была необходима после того, как Верховный суд РФ отклонил апелляцию регионального отделения «Родины» об отмене регистрации кандидатов на выборах в областную думу. По закону территориальные избирательные комиссии были обязаны обратиться в областной суд с исками об отказе в регистрации одномандатников.

Напомним, с иском против брянской «Родины» выступило региональное отделение «Справедливой России». Эсеры настаивали на нарушениях при проведении конференции по выдвижению кандидатов.