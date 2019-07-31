Архангельск, , 16:24 — REGNUM

Правительство Архангельской области сообщило о смене руководителя ключевого ведомства — главой департамента пресс-службы и информации назначен Олег Ипатов, руководивший до сих пор информационно-аналитическим управлением.

Андрей Мурашов, до последнего времени руководивший департаментом с приставкой и.о., перешел на должность заместителя.

Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе правительства, Олег Ипатов имеет высшее образование, окончил в 2000 году исторический факультет Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова. На государственной гражданской службе работает с 2003 года. Фактически, он работает во власти с тех пор, как регионом руководил Анатолий Ефремов.

Биография и личные характеристики Ипатова указывают местным экспертам на то, что назначение в информационно-политическом поле с его назначением ждать не следует. Во всяком случае, не от самой пресс-службы.

Напомним, по данным некоторых источников, освещением деятельности губернатора Игоря Орлова и его подчиненных с недавних пор занимаются столичные политтехнологи. Глава региона оживил деятельность в соцсетях и стал еженедельно записывать видеоролики о своей работе.