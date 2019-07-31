Псков, 31 июля 2019, 16:23 — REGNUM
В комитете по социальной защите Псковской области меняется руководитель: Армен Мнацаканян, который возглавлял ведомство с 2008 года, покинул этот пост по собственному желанию, новый главой комитета станет Ольга Евстигнеева. Об этом сегодня, 31 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил Армена Мнацаканяна за многолетнюю эффективную работу и вклад в развитие социальной сферы региона, наградив его Почётной грамотой губернатора.
Новому руководителю комитета поставлена задача сохранить «преемственность и обеспечить стабильное функционирование всей системы».
По данным «Псковской ленты новостей», Армену Мнацаканяну предложена новая работа в Москве — должность помощника секретаря генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации и бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака.