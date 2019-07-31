Псков, , 16:23 — REGNUM

В комитете по социальной защите Псковской области меняется руководитель: Армен Мнацаканян, который возглавлял ведомство с 2008 года, покинул этот пост по собственному желанию, новый главой комитета станет Ольга Евстигнеева. Об этом сегодня, 31 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил Армена Мнацаканяна за многолетнюю эффективную работу и вклад в развитие социальной сферы региона, наградив его Почётной грамотой губернатора.

Новому руководителю комитета поставлена задача сохранить «преемственность и обеспечить стабильное функционирование всей системы».

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области «Это один из важнейших комитетов в структуре органов власти Псковской области. В зоне его ответственности более 300 тысяч человек — это почти половина населения области».

По данным «Псковской ленты новостей», Армену Мнацаканяну предложена новая работа в Москве — должность помощника секретаря генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации и бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака.