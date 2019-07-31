Москва, , 16:17 — REGNUM

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» политтехнологи намерены выстроить очень централизованную систему управления, в рамках которой, возможно, против депутатов будут применяться и определённые репрессии. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Им же приехали объяснить, что они сейчас избрались, но они никто. Вас вообще не существует. Есть только мы — те, кто вас туда, собственно привёл. Ваша задача очень простая — мы вас научим давить на три кнопки и вы будете обязаны это делать. А если вы этого делать не будете, то не выполняя как народные депутаты решение партии, мы вас войдём за уши и выведем за пределы парламента. Это возможно и это будет», — заявил Килинкаров.

Он отметил, что, судя по опубликованным видео с этих «занятий» депутатов, парламентарии ответили также весьма недружелюбно. Ужесточение контроля в партии, вероятно, будет сопровождаться сопротивлением депутатов, которые, несмотря на отсутствие опыта, имеют определённые амбиции, добавил Килинкаров.

В Трускавце проходит обучение новоизбранных народных депутатов от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа», которое продлится всего лишь в течение одной недели. При этом «обучение» уже не обошлось без скандалов: так, перед будущими депутатами выступил главный политтехнолог партии Никита Потураев, который сказал, что депутаты — это «никто», и всему они обязаны победившей команде Зеленского.