Ватикан, , 04:09 — REGNUM

Резко негативную реакцию католических лидеров США вызвало заявление министерства юстиции о восстановлении смертной казни на федеральном уровне. Как ответили на эту новость лидеры, которые выступали против смертной казни, считая, что ее система далека от совершенства, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Комната для смертельных инъекций

По мнению чикагского кардинала Блейза Купича, принятое властями решение крайне вредно для «общего блага», особенно с учетом того, что в прошлом году папа Римский Франциск распорядился пересмотреть Катехизис Католической церкви, четко обозначив недопустимость смертной казни как «посягательства на неприкосновенность и достоинство человека». В свою очередь епископ Фрэнк Девейн обратился к федеральным чиновникам с просьбой быть «движимыми Божьей любовью, которая сильнее смерти», и «отказаться от объявленных планов казней».

Крисанн Вайланкур Мерфи, исполнительный директор Католической мобилизующей сети «Возобновление казней на федеральном уровне, особенно администрацией, которая идентифицирует себя как защитницу жизни, является ошибочным и бессовестным».

Ближайшие казни заключенных, которые ныне находятся в федеральных камерах смертников, состоятся в период с декабря 2019 по январь 2020 года.

О других темах, которые обсуждает католическая мировая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Папа Франциск согласился навестить российскую оперную диву в Москве».