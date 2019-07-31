Черкассы, Украина, , 16:09 — REGNUM

Сегодня, 31 июля, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Черкассы отказался принять в подарок свой бюст. Примечательно, что бюст со следами женской помады дарила корреспондентка телеканала 1+1, который принадлежит собственнику группы «Приват» Игорь Коломойскому.

«Где вы это взяли? Это ужас… Не надо мне это давать. Зачем? Президент — это не бюст и не просто портрет, это человек», — ответил Зеленский корреспондентке.

При этом житель Черкасс Андрей Сегедавыложил на своей странице в Фейсбуке видео как у здания Черкасской областной государственной администрации коммунальщики «высушили» лужи к приезду Зеленского.

«Эх, была бы зеленая краска, можно было б и траву покрасить. А как вы готовитесь к встрече президента?», — отметил Сегеда.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня президент Зеленский совершает рабочий визит в Черкасскую область. Глава государства ознакомился с ходом реконструкции трассы и планирует побывать в местном аэропорте. Также президент проведет встречу с местными чиновниками.