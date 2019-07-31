Вильнюс, 31 июля 2019, 16:00 — REGNUM

Первый действующий отрезок нового железнодорожного пути Rail Baltica пока не оправдывает заявленные цели, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 31 июля. Проект скоростной железнодорожной трассы по Прибалтике в Польшу и далее в Западную Европу призван стать настоящим транспортным прорывом для Эстонии, Латвии и Литвы. По этой трассе дистанцию от Таллина до Вильнюса, то есть чуть более 600 км, поезд должен будет преодолевать за три с половиной часа. Запланировано, что на некоторых отрезках он будет двигаться со скоростью свыше 160 км в час, а эта скорость, в принципе, называется «средней».

Rail Baltica
Rail Baltica
(cc) Gediminas

Как окажется на практике, станет ясно после завершения строительства так называемой скоростной трассы после 2026 года. Пока полностью построен только участок от литовского Каунаса к границе с Польшей. Далее поезда идут на польский Белосток, однако там дорога старая, а по проекту от границы Польши вглубь ЕС должны построить новую колею. Тем не менее какие-то предварительные выводы о новом отрезке можно делать уже сейчас, поскольку действует новая построенная дорога от Каунаса до границы с Польшей.

И в реальности поездка по маршруту Каунас-Белосток, а это чуть более 250 км, занимает пять часов. «Литовские железные дороги» объясняют длительность такого путешествия старым участком пути на стороне Польши, который насыщен поворотами, а там состав движется со скоростью в 30−40 км в час. Это правдиво лишь частично. И на новом участке от Каунаса до границы с Польшей скорость поезда не превышает 100 км в час. Для сравнения, поезд по старой колее ещё советских времён, по маршруту Вильнюс-Клайпеда, а из-за заезда в Шяуляй это свыше 400 км, едет чуть больше четырёх часов.

Различные литовско-польские совещания о том, как увеличить скорость на новом участке, за два года ни к чему не привели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. Декларируемая цель — соединить все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. Новая железная дорога должна быть построена к 2026 году. Общая стоимость проекта до 2026 года ранее оценивалась в 5,8 млрд евро.