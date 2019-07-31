Вильнюс, , 16:00 — REGNUM

Первый действующий отрезок нового железнодорожного пути Rail Baltica пока не оправдывает заявленные цели, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 31 июля. Проект скоростной железнодорожной трассы по Прибалтике в Польшу и далее в Западную Европу призван стать настоящим транспортным прорывом для Эстонии, Латвии и Литвы. По этой трассе дистанцию от Таллина до Вильнюса, то есть чуть более 600 км, поезд должен будет преодолевать за три с половиной часа. Запланировано, что на некоторых отрезках он будет двигаться со скоростью свыше 160 км в час, а эта скорость, в принципе, называется «средней».

Rail Baltica (cc) Gediminas

Как окажется на практике, станет ясно после завершения строительства так называемой скоростной трассы после 2026 года. Пока полностью построен только участок от литовского Каунаса к границе с Польшей. Далее поезда идут на польский Белосток, однако там дорога старая, а по проекту от границы Польши вглубь ЕС должны построить новую колею. Тем не менее какие-то предварительные выводы о новом отрезке можно делать уже сейчас, поскольку действует новая построенная дорога от Каунаса до границы с Польшей.

И в реальности поездка по маршруту Каунас-Белосток, а это чуть более 250 км, занимает пять часов. «Литовские железные дороги» объясняют длительность такого путешествия старым участком пути на стороне Польши, который насыщен поворотами, а там состав движется со скоростью в 30−40 км в час. Это правдиво лишь частично. И на новом участке от Каунаса до границы с Польшей скорость поезда не превышает 100 км в час. Для сравнения, поезд по старой колее ещё советских времён, по маршруту Вильнюс-Клайпеда, а из-за заезда в Шяуляй это свыше 400 км, едет чуть больше четырёх часов.

Различные литовско-польские совещания о том, как увеличить скорость на новом участке, за два года ни к чему не привели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. Декларируемая цель — соединить все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. Новая железная дорога должна быть построена к 2026 году. Общая стоимость проекта до 2026 года ранее оценивалась в 5,8 млрд евро.