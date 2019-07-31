Санкт-Петербург, , 15:59 — REGNUM

Центризбирком России выступил резко против экстрерриториальных участков по выборам губернатора Петербурга, которые организуют в Псковской области. Об этом заявила 31 июля председатель ЦИК Элла Памфилова.

Напомним, петербургский Горизбирком решил провести «эксперимент» и организовать 72 участка в садоводствах Ленобласти и еще 20 — в Псковской области, мотивируя это тем, что там 8 сентября в Единый день голосования соберутся тысячи петербургских дачников. Потенциально в Ленобласти якобы могут проголосовать до 200 тыс. человек, в Псковской области — 40 тыс. человек.

«Вы решили организовать дополнительные избирательные участки в Псковской области и Ленинградской области. Понятно, что это ваша компетенция, выборы региональные, мы напрямую вмешиваться не можем, и мы этого и не делали до определенного момента», — заметила Памфилова.

Против экстрерриториальных участков высказались все кандидаты в градоначальники Петербурга, кроме врио губернатора Александра Беглова. Кандидаты полагают, что на отдаленных участках, куда сложно доставить наблюдателей, а также чье техническое оснащение вызывает сомнения, включая видеонаблюдение, могут быть организованы фальсификации.

«Сейчас, внимательно изучив целый ряд факторов мы пришли к выводу ‑ и прошу учесть нашу позицию — мы не рекомендуем вам, по крайней мере, организовывать участки в Псковской области. У нас для этого есть серьезные основания. По Ленинградской области ситуация несколько другая, понятно, что там большое количество пенсионеров, дачников и так далее, иные принципы. По Псковской области очень нехорошая ситуация. Надеюсь, что вы внимательно еще посмотрите, с учетом тех претензий, которые с нашей стороны есть, и примете правильное решение», — обратилась Памфилова к заместителю председателя Горизбиркома Алле Егоровой.

Памфилова хотела бы донести эту мысль напрямую председателю Горизбиркома Виктору Миненко, но, как она отметила, его ЦИК видит нечасто — Миненко редко участвует в видеоконференциях, так как постоянно находится то на совещаниях в Смольном, то, как сегодня, с силовыми структурами.

Как сообщало ИА REGNUM, избиратели Санкт-Петербурга, которые в день выборов губернатора Северной столицы будут находиться на территории Ленинградской области, смогут проголосовать на 72 экстерриториальных избирательных участках в 11-ти муниципальных районах Ленобласти.

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