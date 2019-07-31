Тбилиси, , 15:42 — REGNUM

Номинантом от Грузии на соискание премии «Оскар» выбран фильм режиссера Дито Цинцадзе «Шиндиси». Об этом 31 июля сообщили на странице Facebook грузинского национального киноцентра.

Оскар Иван Шилов © ИА REGNUM

Картина примет участие в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». За данную кандидатуру проголосовали 10 из 12 членов отборочной комиссии. Кроме «Шиндиси» в конкурсе приняли участие фильмы режиссера Нино Жвания — «Парад», Мари Гулбиани — «Пока вернется отец», Гигиша Абашидзе — «Соседи» и Дидо Цинцадзе — «Вдохни-выдохни».

Отметим, Шиндиси — населенный пункт, который расположен в Горийском муниципалитете Грузии. Сюжет фильма построен на пропагандистской грузинской версии событий августа 2008 года. Картина считается высокобюджетным фильмом, на который было потрачено 801 384 лари ($271 тыс.).