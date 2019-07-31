Тула, , 15:38 — REGNUM

ХХ заседание Российско-Белорусской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству состоялось на территории АО «НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева» в Туле, участие в заседании принял участие губернатор Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев поблагодарил главу региона и руководство НПО «Сплав» за возможность провести юбилейное заседание в городе оружейников.

ХХ заседание Российско-Белорусской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству Управление пресс-службы правительства Тульской области

Губернатор Тульской области, приветствуя гостей, отметил, что Россию и Белоруссию объединяют прочные экономические связи. Особо значимо сотрудничество для Тульской области, где много оборонно-промышленных предприятий, почеркнул Дюмин. Так, в рамках договора с Республикой Белоруссия активную работу проводят «СПЛАВ», «КБП», «Стрела», «Тульский оружейный завод». Объем экспортных контрактов — около 2 млрд рублей. В свою очередь, Белоруссия в рамках производственной кооперации поставляет для предприятий Тульской области оптические системы и изделия высокоточной механики на сумму более 300 млн рублей.

«Перед оборонно-промышленными предприятиями России поставлена задача по наращиванию выпуска гражданской продукции. Актуален этот вопрос и для предприятий ОПК Беларуси. При реализации проектов по диверсификации нам следует более тесно взаимодействовать в научно-техническом и производственном направлениях на основе устоявшихся кооперационных связей, которые можно и нужно расширять», — отметил Алексей Дюмин.

Начальник управления военно-технического сотрудничества постоянного комитета Союзного государства Игорь Матрашило зачитал приветственный адрес государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты. Дмитрий Шугаев передал генеральному директору управляющей организации АО «НПК «Техмаш» Владимиру Лепинумедаль Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству «За отличие».