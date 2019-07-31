Москва, , 15:33 — REGNUM

Для сопровождения крейсера «Энтитем» ВМС США класса «Тикондерога» по Тайваньскому проливу 24 июля 2019 года Китай использовал свой тяжелый беспилотный летательный аппарат Xianglong («Парящий орел»). Этот факт может свидетельствовать о том, что инвестиции КНР в беспилотные технологии начали давать результат, но в то же время у Китая есть и ряд трудностей на данном направлении. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

БПЛА Chengdu Xianglong (cc) Baiweiflight

Следует заметить, что корабли ВМС США регулярно осуществляют проходы через Тайваньский пролив, отделяющий материковый Китай от острова Тайвань. Этот остров Пекин считает территорией Китая, а пролив — своими внутренними водами. Поэтому каждый проход американских кораблей сопровождается силами НОАК и вызывает протест китайского МИДа.

БПЛА Xianglong, сопровождавший американский крейсер, имеет размах крыльев более 24 метров и, предположительно, может находиться в воздухе до десяти часов. Американское издание считает этот китайский БПЛА ответом на тяжелый беспилотник производства США Global Hawk. По характеристики Global Hawk пока выглядит внушительнее: размах его крыльев — 35 метров, в воздухе он может находиться 36 часов.

По мнению экспертов, развитие беспилотной авиации Китая серьезно сдерживает отсутствие надежных двигателей. Пока китайская промышленность не смогла решить эту задачу не только для БПЛА, но и для истребителей и вертолетов.

Вторым слабым местом бесплотной программы КНР является отставание от США по количеству космических спутников связи, которые могут быть задействованы для передачи точной картинки с беспилотного аппарата в центр управления в режиме реального времени. У Пентагона есть десятки таких спутников, а у НОАК — всего несколько.

Третье слабое место — это отсутствие у Китая достаточного количества квалифицированного персонала для обеспечения полетов высокоинтеллектуальных дронов. По данным американских военных, требуется почти 200 квалифицированных пилотов, сопровождающих и аналитиков, чтобы поддержать один вылет такого БПЛА, как Global Hawk. США за десятилетия использования беспилотников в военных операциях по всему миру сумели создать в этой сфере достаточный человеческий потенциал, а у Китая в данной области пока более короткая история.