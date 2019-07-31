Париж, , 15:31 — REGNUM

В министерстве иностранных дел Франции выразили обеспокоенностью в связи с сообщениями о новых запусках баллистических ракет в КНДР, сообщает 31 июля внешнеполитическое ведомство страны.

«Франция вновь осуждает запуски баллистических ракет, которые подрывают региональную и международную безопасность. Призываем Северную Корею соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН, воздержаться от провокаций, ракетных обстрелов с использованием баллистических технологий и прекратить всю деятельность, связанную с программой баллистических ракет», — говорится в заявлении МИД Франции.

Париж также призывает Северную Корею как можно скорее возобновить диалог с США по вопросу о денуклеаризации.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 июля Северная Корея запустила две баллистические ракеты типа KN-23 в направлении Японского моря.

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