Москва, 31 июля 2019, 16:27 — REGNUM

В Москве пройдёт третий этап тестирования электронной системы голосования на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва. Об этом в ходе заседания Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами заявил член штаба Илья Массух, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы
Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Система будет протестирована в трёх избирательных округах в конце августа. Подать заявку на участие можно с 12 по 21 августа.

«Откровенно заявляю, что лучше системы, чем мы сейчас используем для электронного голосования, не найти», — отметил Массух.

Напомним, в Москве прошло уже два этапа системы онлайн-голосования.

Ранее Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами депутатов предложил предоставить членам Общественной палаты города Москвы статус наблюдателей на митингах, проходящих в столице во время избирательной кампании.