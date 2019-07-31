Москва, , 16:27 — REGNUM

В Москве пройдёт третий этап тестирования электронной системы голосования на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва. Об этом в ходе заседания Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами заявил член штаба Илья Массух, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Система будет протестирована в трёх избирательных округах в конце августа. Подать заявку на участие можно с 12 по 21 августа.

«Откровенно заявляю, что лучше системы, чем мы сейчас используем для электронного голосования, не найти», — отметил Массух.

Напомним, в Москве прошло уже два этапа системы онлайн-голосования.

Ранее Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами депутатов предложил предоставить членам Общественной палаты города Москвы статус наблюдателей на митингах, проходящих в столице во время избирательной кампании.