Сеул, , 15:37 — REGNUM

Военно-воздушные силы (ВВС) США задействовали разведывательный самолет RC135S «Кобра-болл» для проведения разведки у берегов КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Aircraft Spots.

Американский разведывательный самолет RC-135

Согласно опубликованным данным, самолет «Кобра-болл», находившийся на американской базе в Японии Кадэна, был замечен в небе над Японским морем. Отмечается, что военный самолет произвел мониторинг баллистических ракет, запущенных КНДР.

Самолет RC135S «Кобра-болл» оснащен оборудованием раннего оповещения и слежения за пусками баллистических ракет.

Известно, 7 июня самолет-разведчик ВВС США был переброшен с базы Оффатт в Небраске на американскую базу в Японии Кадэна.

Напомним, что 31 июля военные КНДР осуществили запуск двух баллистических ракет.