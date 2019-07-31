Санкт-Петербург, , 15:16 — REGNUM

Центризбирком России считает необходимым уволить председателя муниципального избиркома МО «Сергиевское» в Петербурге, который скрывался не только от кандидатов, но куда не смог попасть даже член ЦИК Евгений Шевченко. Об этом заявил 31 июля заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

На последнем заседании ЦИК упомянули о решении суда, признавшего председателя Елену Элконину нарушителем ч. 1 ст. 5.3 КоАП РФ в двух случаях, правда, наказание ее ограничилось 3 тыс. рублей штрафа. Виновной также признали и секретаря ИКМО «Сергиевское».

Николай Булаев настоятельно рекомендовать Санкт-Петербургской избирательной комиссии убрать с должности Элконину и секретаря ее ИКМО. В противном случае велик риск «заиграть» ситуацию, полагает Булаев, как это уже неоднократно происходило в Петербурге, когда уличенные в нарушениях председатели ТИКов и ИКМО на следующую кампанию получали те же должности либо переходили трудиться в соседние избиркомы.

«На наш взгляд, председатель и секретарь эти должности должны освободить в соответствии с решением суда. Нам бы не хотелось, чтобы сейчас опять делали вид, что ничего не произошло, что будет обжалование в суд и так далее, а потом к Единому дню голосования заиграть эту ситуацию, что опять никто не виноват. Я хотел бы обратить внимание, что процесс не закончился, и к сентябрю он не закончится, и не закончится и Единым днем голосования. Чем объективней вы поступите сейчас, тем меньше проблем у вас будет и в Единый день голосования, и после него», — сказал Булаев.

«По «Сергиевскому» рассмотрите вопрос кадровый. Потому что это вызывающая для общества работа комиссии, когда выборы объявляются, комиссия прячется, бумаги прячутся», — добавил он.

Напомним, подобным образом в Петербурге себя вели десятки ИКМО. На данный момент Горизбирком зарегистрировал более 2000 жалоб на их работу.

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