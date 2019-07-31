Белгород, , 15:14 — REGNUM

Глава администрации городского округа Губкин Белгородской области Анатолий Кретов объяснил своё желание баллотироваться в депутаты горсовета — для этого он 30 июля собрал специальную пресс-конференцию. По словам чиновника, речь не идёт о сложении своих полномочий — в сентябре 2019 года истекают полномочия избранного главы муниципального образования, одновременно являющегося главой администрации городского округа.

«Сложение полномочий и истечение срока полномочий — это принципиально различные по существу процедуры. Решение избираться депутатом обдуманное. Желание работать у меня есть. Состояние здоровья позволяет. О дальнейшей востребованности моего опыта для работы в органах местного самоуправления городского округа считаю говорить преждевременно. Надо сначала пройти выборы», — Анатолий Кретов.

Анатолий Кретов возглавлял Губкинский городской округ 23 года. 29 июля 2019 года он подал в избирательную комиссию городского округа заявление с необходимым пакетом документов для участия в выборах депутата Совета депутатов по 14 одномандатному избирательному округу как самовыдвиженец.

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