Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM

Судебное преследование нарушителей избирательного законодательства из числа сотрудников муниципальных избиркомов (ИКМО) должно быть продолжено. Об этом заявила 31 июля председатель ЦИК России Элла Памфилова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Памфиловой доложили, что больше всего жалоб в ЦИК поступает на действия примерно пяти петербургских ИКМО, которые скрывали от кандидатов дату назначения выборов, свое местоположение, не принимали у них документы или отказывали в регистрации под надуманными предлогами. Между тем сами кандидаты в Петербурге заявляют, что подобным промышляли десятки муниципальных комиссий.

На данный момент имеются решения суда только в отношении председателя и секретаря ИКМО «Сергиевское», куда не смог попасть даже член ЦИК. Председатель ИКМО Елена Элконина получила штраф в 3 тыс. рублей за два нарушения по ч.1 ст. 5.3 КоАП РФ. При этом административный протокол от Горизбиркома был направлен мировому судье «Почтой России», из-за чего дело затянулось на несколько недель.

«Мы считаем, что этот процесс надо дальше продолжать, не одним «Сергиевским» должны отделаться. Все те ИКМО, по которым мы подавали наши обращения в правоохранительные органы, надеюсь, что все-таки уже больше не будут затягивать правоохранительные органы и судебные, и все, кто это заслужил, будут наказаны, чтобы впредь неповадно было и не срывали нам кампанию», — высказалась Элла Памфилова.

Она напомнила, что всего в Горизбирком поступило более 2 тыс. жалоб на нарушения, более 750 из них касаются отказов в регистрации. Рассмотрено 500 из них, в том числе 452 жалобы на отказы в регистрации, более чем в 200 случаях ГИК решил, что кандидатов следует зарегистрировать, но зачастую направлял документы обратно в ИКМО для повторного рассмотрения.

«Я надеюсь, что не почтой там опять направляют, чтобы там неделю ходило. Уж тогда переходите на гужевой транспорт. Вы нам обещали — мы говорили о том, чтобы с курьером и быстро, у вас для этого есть все возможности, и людские, и финансовые», — сказала Памфилова.

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«Объем жалоб, который там есть, превышает все разумные пределы. Есть большая опасность, что мы будем нарушать сроки рассмотрения комиссией», — добавил ее заместитель Николай Булаев.

Он сообщил, что Горизбирком планирует справиться с объемом в течение трех дней, и тогда ЦИК, вероятно, ждет наплыв недовольных уже решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

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