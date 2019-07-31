Бангкок, , 14:47 — REGNUM

Министры иностранных дел Японии и Южной Кореи проведут встречу Бангкоке 1 августа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитических ведомств.

По их словам, встреча министров пройдет за несколько дней до того, как Япония огласит окончательное решение относительно исключения Южной Кореи из «белого списка» стран, экспорт в которые не попадает под усиленный контроль властей.

Однако многие специалисты относятся к данной встречи со скептицизмом, так как встреча представителей МИД Южной Кореи и Японии может не привести к каким-либо изменениям в отношениях двух стран.

Предполагается, что министр Кан Кён Хва призовет правительство Японии снять экспортные ограничения трех высокотехнологичных материалов и оставить страну в «белом списке».