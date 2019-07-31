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Красноярск митингует: все новости

В Красноярске на 1 августа запланирован митинг за отставку губернатора Красноярского края Александра Усса. Мероприятие согласовано мэрией, заявленное количество участников — 2 тыс. человек, место проведения — сквер Космонавтов, сообщил один из организаторов акции протеста, красноярский общественный деятель Сергей Конобеевский. По сообщениям местных массмедиа, власти края не чинят препятствий организаторам митинга.

Усс — руководитель с большим политическим стажем: в течение 20 лет (с 1998 года) возглавлял краевое Законодательное собрание, в сентябре 2017 года указом президента РФ был назначен врио губернатора Красноярского края и через год выиграл губернаторские выборы в регионе, получив более 60% голосов.

Александр Усс получил общероссийскую известность в связи со скандальными событиями и высказываниями, связанными с лесной отраслью, с инцидентом в подтопленном Канске и горящими лесами.

Красноярск