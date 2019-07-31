Бишкек, , 14:26 — REGNUM

Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект закона о предоставлении денег из республиканского бюджета политическим партиям на их расходы. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания.

По мнению инициатора законопроекта, депутата парламента Киргизии Айнуру Алтыбаевой, государственное финансирование политических партий будет способствовать снижению уровня коррупции и зависимости от других спонсоров, а также позволит им играть большую роль в жизни общества.

«Введение государственного финансирования политических партий таким образом позволит политическим партиям, имеющим поддержку определенного процента избирателей поддержать свою жизнедеятельность», — утверждает парламентарий.

По ее мнению, государственное финансирование должны получать партии, которые по итогам участия в парламентских выборах или по результатам участия в выборах депутатов местных парламентов получили определенный процент голосов избирателей, который ниже избирательного барьера, установленного избирательным законодательством.

Деньги будут распределяться следующим образом: 50% поделят равномерно между всеми политическими партиями, а оставшиеся 50% — раздадут партиям пропорционально количеству голосов избирателей, полученных ими по итогам выборов в парламент Киргизии.

При этом размер финансирования будет составлять не менее 0,01% от годового объема государственного бюджета Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным правительства, доходы республиканского бюджета Киргизии по итогам 2018 года составили 135,4 млрд сомов (около 123,1 млрд рублей по текущему курсу). А расходы — 142 млрд сомов (около 129,1 млрд рублей).

Таким образом, дефицит республиканского бюджета Киргизии в 2018 году достиг 6,6 млрд сомов (6 млрд рублей).

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