Ереван, 31 июля 2019, 14:26 — REGNUM
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook коснулся ложной информации, которая распространяется рядом армянских СМИ.
Причиной этой записи Никола Пашиняна стала опубликованная сегодня, 31 июля, на одном из сайтов информация о том, что Пашинян якобы отправился в Иджеван на день рождения друга на правительственном вертолете.
«Уважаемые граждане, десятки лет вас обманывали и грабили подобными новостями, а сейчас хотят убедить, что сегодняшнее правительство тоже обманывает и грабит вас. Смысл их слов в том, что мы лучше обманывали и грабили. Мы раздавали вам протухший рис, зубной протез, избирательные взятки, — написал Никол Пашинян․ — Вертолётом премьер-министра я намерен воспользоваться в любой момент, когда это будет необходимо для моей деятельности, как я пользуюсь машиной, кабинетом премьер-министра, особой связью».