Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о выделении 1 млн 95 тысяч рублей на ремонтно-восстановительные работы на мемориале «Детям, погибшим в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

Памятник «Детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (сс) targonskiy70

Этот мемориал находится на привокзальной площади села Лычково Демянского района Новгородской области. Он установлен в 2005 году и напоминает о трагедии 18 июля 1941 года, когда в результате авианалета нацистов на железнодорожный состав погибли десятки детей, вывезенных из блокадного Ленинграда.

Подписанное Бегловым постановление позволит предоставить необходимые для ремонта средства из бюджета Санкт-Петербурга бюджету Новгородской области.

Добавим, что у мемориала в Лычково проходят памятные мероприятия с участием молодежи, в том числе акция «Детский бессмертный полк».

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