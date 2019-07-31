Рига, , 14:13 — REGNUM

Российское посольство в Риге считает «абсурдным» комментарий главы внешнеполитического ведомства Латвии Эдгара Ринкевича о нарушениях основных прав человека в России. Соответствующее заявление было размешено на странице дипломатического представительства в социальной сети Facebook.

«Обеспокоенность латвийской стороны по поводу «нарушения» основных прав человека при обеспечении общественного правопорядка 27 июля на несанкционированной властями публичной акции в Москве выглядит крайне абсурдно», — говорится в заявлении посольства.

Абсурдность ситуации, по мнению посольства, заключается в том, что Латвия хочет выступать в роли «учителя» для России в деле соблюдения прав человека, в то время как в этой стране «десятилетиями существует институт «негражданства» для более чем 200 тыс. жителей».

Как ранее сообщало ИА REGNUMпохожее заявление было опубликовано российским посольством в Эстонии в ответ на комментарий главы дипломатии Эстонии Урмасм Рейнсалу. Диппредставительство РФ в Таллине посоветовало Рейнсалу сначала разобраться с нарушениями прав «неграждан», прежде чем комментировать внутриполитическое события России.

Напомним, «статус «негражданина» был придуман в Прибалтике, чтобы отделять русских, которые переехали в эти страны из других республик СССР в период между 1940 и 1989 годом. Они являются людьми с «особым правовым статусом». С точки зрения юридических прав «неграждане» от граждан отличаются на 80%.

Согласно резолюции Европарламента «О ситуации с фундаментальными правами в ЕС (2013−2014)», полмиллиона проживающих в ЕС лиц без гражданства (апатридов) являются жертвами дискриминации. Данное решение касается примерно 500 тысяч постоянных жителей Евросоюза, из них 350 тысяч проживают в Латвии и Эстонии. Россия неоднократно указывала Евросоюзу на недопустимость наличия массового безгражданства постоянных жителей прибалтийских республик.

Читайте ранее в этом сюжете: Русские неграждане и уничтожение русской идентичности в Латвии и Эстонии