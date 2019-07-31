Бангкок, , 14:10 — REGNUM

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и глава МИД Вьетнама Фам Бинь Минь договорились поощрять завершение переговоров о границе исключительной экономической зоны (ИЭЗ), сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Соглашение было достигнуто в ходе двусторонних переговоров на полях саммита глав МИД стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке (Таиланд) 31 июля 2019 года.

На встрече стороны обсудили проблему морской границы между Индонезией и Вьетнамом.

Кроме того, министры иностранных дел двух стран также согласились с необходимостью срочно подготовить соглашение для временного урегулирования ситуации в приграничных районах, чтобы избежать возможных инцидентов с рыболовными судами.

«Помимо вопроса о морской границе, главы МИД двух стран также обсудили ситуацию в Южно-Китайском море. Индонезия последовательно заявляет, что необходимо поддерживать мир и стабильность в акватории Южно-Китайского моря», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди провела переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И в кулуарах встречи министров иностранных дел стран-членов АСЕАН в Бангкоке.

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