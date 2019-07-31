Пекин, , 14:08 — REGNUM

Статья председателя КНР Си Цзиньпина о «самореформировании» Компартии будет опубликована в 15-м выпуске партийного журнала «Цюши», передает 31 июля агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Си Цзиньпин также является председателем ЦК Компартии Китая и председателем Центрального военного совета. Целью его статьи является достучаться до членов КПК с призывом оставаться верными фундаментальной миссии Партии, на благо которой необходимо проводить «самореформирование».

Отметим, что печатный журнал ЦК КПК «Цюши» был создан в 1988 году и является самым влиятельным и авторитетным журналом, определяющим политические и идеологические константы современного Китая. Его название происходит от китайской идиомы «искать правду в фактах».