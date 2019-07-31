Москва, , 14:03 — REGNUM

Франции не стоит учить Россию как пропорционально реагировать на протесты, с учетом жестких методов французской полиции по отношению к участникам акций «желтых жилетов». Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«МИД Франции озаботился протестами в Москве. Той самой Франции, в которой почти год шли боевые действия между манифестантами и полицией — именно так сами французы описывают ситуацию», — написала Захарова, напомнив, что за время протестных акций во Франции погибли 11 человек, еще 2,5 тыс. были ранены, около 9 тыс. задержаны.

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По ее словам, власти Франции апробировали на населении все виды репрессивных методов воздействия: от слезоточивого газа, шумовых гранат и водяных пушек до массовых задержаний и арестов.

«После этого не Парижу учить кого бы то ни было пропорциональности реакции», — резюмировала она.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Париж выразил глубокую обеспокоенность в связи с недавними событиями в Москве и призывал к скорейшему освобождению задержанных во время митинга 27 июля. В Париже заявили, что «Франция придает большое значение уважению верховенства закона. Это измерение является неотъемлемой частью его политического диалога с Россией».

Отметим, 27 июля оппозиция пыталась устроить несанкционированный митинг перед зданием московской мэрии. Участники незаконной акции начали провоцировать полицейских и нападать на них, в результате стражи порядка были вынуждены задерживать нарушителей закона. Всего были задержаны более тысячи человек, большинство из которых выпустили в этот же день. Всего, по данным МВД России, в митинге приняли участие 3,5 тыс. человек, значительное число которых не являются жителями Москвы.

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