Тегеран, , 14:34 — REGNUM

Вооруженные силы Ирана имеют право испытывать ракеты в рамках оборонных разработок. Об этом, как передает Reuters, сообщил министр обороны страны Амир Хатами, отвечая на вопрос об испытании ракет.

Иранская баллистическая ракета Fateh-110

«Такие вещи являются нормальными во всем мире», — сказал Хатами.

Ранее американский телеканал Fox News со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Иран произвел испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности. По словам источника, запуск ракеты «Шахаб-3» произошел в ночь на 25 июля.