Киев, , 13:27 — REGNUM

Отставка Владимира Прокопива с должности секретаря Киевсовета говорит о начале процесса смены власти в Киеве. Об этом 31 июля написал на своей странице в Фейсбук политолог, директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Пётр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом политолог не исключает, что пятый президент Петр Порошенко будет баллотироваться на пост мэра Киева.

«Об отставке Владимира Прокопива с должности секретаря Киевсовета. Очень симптоматичное событие. Суть понятна — «крысы бегут с корабля». Это признание неизбежного — урезания власти Виталия Кличко в Киеве и грядущей смены власти в столице Украины. Прокопив, возглавив киевскую организацию партии Порошенко, наверняка займется подготовкой к предстоящим выборам в Киеве. Вот будет хохма, если в мэры Киева пойдет экс-президент Порошенко», — отметил Фесенко.

Политолог также считает, что Прокопив не избежит уголовного преследования за принятие Киевсоветом отдельных решений.

«Еще один возможный мотив отставки Прокопива: «главное в профессии … — вовремя смыться». Но вот поможет ли? Есть у меня предчувствие, что найдутся заинтересованные товарищи, которые инициируют криминальные производства по некоторым решениям Киевсовета, и роли в этих решениях его секретаря», — добавил Фесенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив написал заявление об отставке с должности. Своё решение он объяснил желанием возглавить партию «Европейская солидарность» в столичном горсовете.

«Решение возглавить партию «Европейская солидарность» в Киеве делает невозможной мою дальнейшую работу на должности секретаря Киевсовета… Поэтому сегодня написал заявление о прекращении полномочий секретаря Киевского городского совета», — отметил Прокопив на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, 30 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что мэр Виталий Кличко потерял контроль над ситуацией в столице. По его словам, сам Кличко признался, что Киевсовет находится под контролем двух-трех «смотрящих». Он также проинформировал, что получил предложение от одного из «смотрящих» за Киевом получить взятку в размере 20 млн долл из местного бюджета за то, чтобы не увольнять Кличко.