Чита, , 13:26 — REGNUM

Суд вернул забайкальскому активисту Николаю Лихнову иск о признании результатов выборов губернатора региона недействительными, которые должны пройти 8 сентября. В суде указали, что подобные требования можно выдвигать только в течение трёх месяцев после выборов. Лихнову предложили обратиться в указанный срок, сообщает информационное агентство «Чита.Ру» со ссылкой на самого активиста.

Иск в Забайкальский краевой суд экс-кандидат в губернаторы Николай Лихнов подал 29 июля. Он просил признать результаты выборов главы региона недействительными. По его мнению, на момент назначения кампании закон о выборах противоречил уставу края.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кресло губернатора Забайкальского края оказалось вакантным осенью 2018 года. Наталья Жданова, руководившая регионом около двух лет, добровольно ушла в отставку. Врио губернатора был назначен бывший первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов.

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