Куала-Лумпур, , 13:25 — REGNUM

В Малайзии состоялась коронация султана Абдуллы Риаятуддина аль-Мустафа Билла Шаха и его супруги, после которой султан Абдулла был официально назван 16-м Верховным королем Малайзии, сообщает Antaranews.

Официальная коронация состоялась 30 июля 2019 года. Правительство Малайзии объявило этот день национальным праздником.

Премьер-министр страны Махатхир Мохамад присутствовал на мероприятии, которое состоялось в Государственном дворце. На коронации также присутствовали султан Брунея Хасанал Болкиах и представители семьи бывшего президента Индонезии Сухарто.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января 2019 года бывший король Малайзии Мухаммед V отрекся от престола. В конце января члены королевской семьи выбрали нового монарха султана Абдуллу из штата Паханг. Тогда же будущий король подписал инаугурационное письмо в присутствии других султанов.

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