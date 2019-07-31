Москва, , 13:24 — REGNUM

Ситуация вокруг избирательной кампании в Мосгордуму вызывает серьезные опасения. Массовые беспорядки, организованные 27 июля в центре Москвы, указывают на провокационный характер действий незарегистрированных «независимых кандидатов», сообщается на сайте общественной организации.

Всероссийская организация «Боевое братство» отмечает высокий уровень профессионализма сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивали безопасность граждан во время несанкционированной акции. Несмотря на оскорбления, угрозы и применение физического насилия против них, представители силовых ведомств действовали строго в рамках закона, в отличие от тех, кто, проигнорировав предупреждения о недопустимости провокаций, организовал беспорядки и участвовал в них.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля Следственный комитет завел три уголовных дела о нападении на сотрудников полиции и Росгвардии.

Днем ранее началось расследование в отношении участника беспорядков, который бросил в омоновцев урну.

Согласно ч. 1 ст. 318 УК РФ, напавших на сотрудников полиции может ждать штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до пяти лет, арест до шести месяцев и лишение свободы на срок до пяти лет. Во Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» уверены, что подобные противоправные действия в отношении представителей правоохранительных органов, которые рискуют своей жизнью и здоровьем во имя обеспечения безопасности граждан, должны караться строже.

Всероссийская организация «Боевое братство» выражает поддержку сотрудникам полиции и Росгвардии, исполнявшим свой профессиональный долг во время массовых беспорядков 27 июля, и надеется, что виновные в применении насилия против них понесут заслуженное и адекватное наказание.