Москва, , 13:23 — REGNUM

Дальневосточный завод «Звезда» приступил к ремонту атомных подводных лодок «Магадан» и «Иркутск». При этом АПЛ «Магадан» ожидала ремонта и модернизации с 2014 года, а АПЛ «Иркутск» — с 2013 года. Об этом пишет новостной ресурс Mil. Press FlotProm — Морской ВПК.

Технический проект по модернизации корпуса АПЛ «Иркутск» выполнен ЦКБ МТ «Рубин». Специалисты конструкторского бюро будут присутствовать на заводе для контроля за ходом модернизации. По судовой арматуре, общекорабельным устройствам и рулевым приводам субмарины идут работы по дефектовке и ремонту. По плану, АПЛ «Иркутск» должна быть сдана Военно-морскому флоту РФ в 2022 году.

«Иркутск» относится к многоцелевым атомным подводным лодкам проекта 949А «Антей». Она была спущена на воду еще в советское время, в декабре 1987 года. Изначально входила в состав Северного флота, в 1990 году была переведена на Тихоокеанский флот.

Модернизация атомной подводной лодки «Магадан» пока не началась, в настоящее время субмарина проходит этап освидетельствования. АПЛ «Магадан» также относится к многоцелевым атомным подводным лодкам. Это лодка третьего поколения, проекта 971 «Щука-Б». Атомоход «Магадан» был спущен на воду в июне 1990 года.

Многоцелевые атомные подводные лодки решают широкий спектр боевых задач. Одна из основных — это уничтожение подводных лодок противника. Кроме того, многоцелевые АПЛ занимаются уничтожением надводных кораблей и транспортов, борьбой за завоевание превосходства в море, участвуют в блокадных действиях, защите морских коммуникаций, наносят удары крылатыми ракетами по наземным целям, ведут скрытую постановку мин, разведку и высаживают разведчиков-диверсантов.