Александров, Владимирская область, , 13:16 — REGNUM

Глава администрации Александровского района Владимирской области Александр Дудоров оценил политическую ситуацию в регионе как «сложную и не стабильную», отметив, что проблемы, которые имеются в регионе, не решаются. Слова Дудорова, сказанные на пресс-конференции, цитирует «Новый город Александров».

»Все вопросы, которые мы пытаемся решить в регионе, они не решаются. И вы не меньше моего знаете, по какой причине», — заявил Дудоров.

Он отметил, что ранее район получал финансирование от Москвы — благодаря этому велся ремонт дорог, строились спортивные объекты, однако в настоящее время финансирование приостановлено. Своих денег у района не хватает даже на достройку уже начатых объектов — в их числе физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Балакирево. Деньги из областного бюджета также не поступают.

«К сожалению, губернатор этого не решает, нет денег у него на эти объекты», — заявил Дудоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЗС преодолел вето губернатора на законопроект, предполагающий изменения в межбюджетные отношения. Изменения предполагают утверждение распределения субсидий муниципалитетам законом о бюджете — то есть субсидии выводят из-под контроля губернатора.

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