Чебоксары, , 13:14 — REGNUM

В Чувашии более чем вдвое выросло число выявленных нарушений в сфере исполнения закона о предотвращении и урегулировании конфликта интересов. В результате три человека, в том числе двое правоохранителей, уволены в связи с утратой доверия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

С начала года при проверках органов республиканской и муниципальной власти выявлено 29 нарушений закона о предотвращении и урегулировании конфликта интересов (в I полугодии 2018 года — 13). Внесено 16 представлений, по результатам которых 11 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе трое уволены за утрату доверия. В надзорном ведомстве отмечают, что в числе уволенных — два сотрудника правоохранительных органов, которые «при проведении проверочных и иных мероприятий совершили неправомерные действия в интересах своих близких родственников».

Из других примеров — внесение представления главе администрации Яльчикского района за непринятие мер по урегулированию конфликта интересов его первым заместителем. Речь идёт о решении вопроса по переносу срока капремонта многоквартирного дома, где у него есть квартира, с 2039 года на 2018 год. При этом чиновник является председателем комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Напомним, по состоянию на 17 июня 2019 года в обновлённый федеральный реестр лиц, которые были уволены в связи с утратой доверия, попали 13 жителей Чувашии, из них большинство — депутаты и чиновники.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии снизилось число возбуждённых уголовных дел коррупционной направленности: В I полугодии 2019 года следственным управлением СКР возбуждено 129 дел, что на 21,8% меньше (или на 36 дел), чем было в I полугодии 2018 года. Из них половина (67 дел) — по фактам взяточничества (дача или получение взятки).

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