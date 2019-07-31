Анкара, , 13:05 — REGNUM

Власти Турции выразили соболезнования народу и правительству Афганистана в связи с крупным террористическим актом, в результате которого погибли 34 человека. Об этом 31 июля сообщает Anadolu Ajansi.

«Я желаю божьей милости нашим братьям, погибшим в результате теракта в провинции Герат» , — заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

Также соболезнования выразили и другие высокопоставленные чиновники страны, в их числе представитель президента Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля в провинции Герат в Афганистане на фугасе подорвался пассажирский автобус, погибли в основном женщины и дети. Ни одна преступная группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.

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