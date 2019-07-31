Киев, , 12:51 — REGNUM

Команда президента Украины Владимира Зеленского может креативно подойти к урегулированию конфликта на востоке, что позволит вернуть часть Донбасса. Об этом 31 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Михаил Погребинский, комментируя слова государственного секретаря США Майка Помпео о необходимости предложить креативные идеи для урегулирования войны на Донбассе.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Креатив не только возможен, но и нужен. Против минских соглашений никто не высказывается. Они утверждены даже на уровне Совета безопасности ООН и их нужно выполнять. А вот как их выполнить? Наверное, нужны какие-то креативные идеи. Сама постановка на голосование вопроса об амнистии или об особом статусе, не говоря уже о внесении изменений в Конституцию, требуют серьезной креативной работы… Иначе возврат Донбасса в состав Украины выглядит совершенно бесперспективно», — считает Погребинский.

Он сообщил, что команда Зеленского предприняла «первые, робкие знаки продвижения в сторону мирного урегулирования» конфликта на Донбассе. Политолог напомнил, что в регионе «резко в десятки раз уменьшилось количество нарушений прекращения огня, обе стороны отвели силы и средства от Станицы Луганской, туда уже приезжали украинские инженеры» для ремонта моста.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что новые украинские власти предложат креативные идеи для урегулирования войны на Донбассе.