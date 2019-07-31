Сеул, , 12:57 — REGNUM

Южная Корея отреагировала на фото новой подлодки КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства национальной обороны страны.

«Мы предполагаем, что на новая подлодка КНДР может быть вооружена баллистическими ракетами, — сообщили представители министерства. — На фотографии некоторые части подлодки размыты, однако мы предполагаем, что именно в этих местах могут располагаться пусковые установки ракет».

Известно, что КНДР собиралась построить 3000-тонную подлодку после того, как баллистическая ракета, запущенная в августе 2016 года, преодолела дистанцию в 500 км.

«Мы предполагаем, что длина подлодки составляет 70−80 м, что наталкивает на мысль, что данное судно больше подлодки класса Gorae. Скорее всего, в ближайшее время КНДР может спустить ее на воду», — сообщили в министерстве.

Напомним, власти КНДР продемонстрировали свою новейшую подводную лодку 23 июля 2019 года.