Чита, , 12:43 — REGNUM

В Забайкальском крае ждут приезда премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. По данным местных СМИ, Медведев приедет в Читу завтра, 1 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным издания «Байкал 24», из-за приезда премьер-министра региональное отделение Общероссийского народного фронта перенесло круглый стол на тему качества детского отдыха — с 1 на 5 августа.

Информационное агентство «Чита.Ру» со ссылкой на источник в органах власти подчеркивает, что Дмитрий Медведев приедет в регион не один, а в сопровождении министров.

В пресс-службе губернатора Забайкальского края заявили, что у них пока нет информации о приезде Медведева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красночикойском районе Забайкалья после обильных ливней обрушился мост через реку Катанца, который связывал жителей двух сёл — Конкино и Хилкотой — с дорогой в районный центр.

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