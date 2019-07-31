Анкара, , 12:37 — REGNUM

Вторая очередь поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в Турцию может быть начала уже в 2020 году. Об этом в эфире телеканала ТГРТ заявил руководитель управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

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Он добавил, что управление системами будет осуществлять Турция.

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Как сообщало ИА REGNUM, контракт на сумму 2,5 млрд долларов на поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в Анкару был заключён между Россией и Турцией в 2017 году. Эта сделка между Москвой и Анкарой вызвала недовольство со стороны Вашингтона, который потребовал отказаться от закупки российских С-400 в пользу американских систем ПВО Patriot. Однако Анкара настойчиво отвечала отказом. Теперь Вашингтон грозит введением санкций в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).

Напомним, поставки компонентов систем ПВО в Турцию начались 12 июля 2019 года.

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