Киев, , 12:37 — REGNUM

У президента США Дональда Трампа позитивные ожидания от новой украинской власти, поскольку бывший президент Петр Порошенко открыто поддерживал кандидата от Демократической партии Хилари Клинтон. Об этом 31 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Михаил Погребинский.

«У Трампа должны быть позитивные ожидания от новой власти, поскольку старая власть была для него той командой, которая три года назад работала в пользу врагов Трампа — в пользу Хилари Клинтон. Смена власти в его интересах, если команде Трапа удастся использовать Украину в противостоянии с кандидатом от Демократической партии Байденом. Сейчас в этом направлении предпринимаются усилия», — сказал Погребинский.

По его словам, Киеву было бы легче организовать встречу президента Владимира Зеленского с президентом Трампом, если бы Офис украинского президента согласился оказать политическую поддержку главе Белого дома.

«Со стороны действующего президента и его команды мы не видим какой-то активности в этом направлении. Скорее активность проявляет наш флюгер Луценко, который всегда хочет найти для себя какое-то теплое место. Он сейчас пытается быть полезным команде Трампа, чтобы сохранить если не положение в политике, то получить защиту от уголовного преследования. А он это уголовное преследование уже 100 раз заслужил… Есть такое ощущение, что команда Зеленского осторожничает, нет такого: «Сейчас мы вам поможем». Если бы это проявляли, то, возможно, было бы легче организовать встречу Трампа и Зеленского. Пока не ясно, когда она может состояться», — пояснил Погребинский.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев и Вашингтон готовят визит президента Зеленского в Вашингтон. В рамках визита главы украинского государства запланирована его встреча с президентом США Дональдом Трампом. 29 июля посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что украинское посольство помогло «организовать переговоры представителей президента в Вашингтоне, в частности секретаря СНБО Александра Данилюка и помощника президента Андрея Ермака, которые взяли на себя вопросы подготовки визита президента».