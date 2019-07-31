Анкара, 31 июля 2019, 12:43 — REGNUM
Специальный посланник Турции в Ираке Вейсел Эроглу провел переговоры с заместителем министра природных ресурсов Ирака Тахом Дира, об этом 31 июля сообщает Anadolu Ajansi.
Стороны обсудили двусторонние отношения, в частности совместные водные проекты, о которых ранее говорил президент Турции Реджеп Эрдоган.
Анкара считает, что стороны должны начать совместную работу по управлению водными ресурсами обеих стран. Для реализации этой задачи в Турции была создана группа из 51 эксперта, которая будет решать данные проблемы в Ираке. Одной из основных задач будет борьба с наводнениями.
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