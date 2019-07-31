Анкара, , 12:43 — REGNUM

Специальный посланник Турции в Ираке Вейсел Эроглу провел переговоры с заместителем министра природных ресурсов Ирака Тахом Дира, об этом 31 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Стороны обсудили двусторонние отношения, в частности совместные водные проекты, о которых ранее говорил президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Они хотят уделять важное внимание строительству ирригационных проектов, что может значительно снизить безработицу и увеличить доход фермеров» , — отмечал Эрдоган, выступая 11 июля в парламенте.

Анкара считает, что стороны должны начать совместную работу по управлению водными ресурсами обеих стран. Для реализации этой задачи в Турции была создана группа из 51 эксперта, которая будет решать данные проблемы в Ираке. Одной из основных задач будет борьба с наводнениями.

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