Иерусалим, , 12:35 — REGNUM

Власти Израиля выдали разрешение палестинским поселенцам на строительство 700 домов на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, об этом 31 июля сообщает Al Arabia.

Данное решение было принято перед ожидаемым визитом советника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в Израиль.

Напомним, разрешение Тель-Авива касалось так называемой «зоны С», на которую приходится порядка 60% территории Западного берега реки Иордан. Как правило, власти Израиля не позволяют палестинцам отстраивать здесь свои дома.

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