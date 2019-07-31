Махачкала, , 12:30 — REGNUM

Ряды Верховного суда Республики Дагестана пополнил судья из Калужской области Дмитрий Пономаренко. Накануне, 30 июля, в торжественной обстановке ему было вручено удостоверение нового судьи ВС РД, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе высшей судебной инстанции Дагестана.

Трудовую деятельность в судебной системе Пономаренко начал в Калужской области, с должности помощника судьи Калужского районного суда. В июле 2008 года был назначен судьей этого же суда. Указом президента России от 19 июня 2019 года он был переведён на работу в Дагестан.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин своим указом назначил заместителем председателя Верховного суда Дагестана председателя Красноглинского районного суда города Самары Оксану Ермакову.